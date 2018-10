12% van Halle-Vilvoorde stemde niet

In Halle-Vilvoorde heeft ongeveer 12 procent van de inwoners niet gestemd bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een analyse van Le Soir. In Drogenbos was dat procentueel gezien het hoogst, in Ternat het laagst. In Halle hebben de meeste mensen niet gestemd.

Het percentage van 12% is vergelijkbaar met de rest van Vlaanderen. in Wallonië en Brussel stemde 20% van de bevolking niet. Het gaat om mensen die niet zijn komen opdagen in het kiesbureau, maar ook zij die blanco stemden of een ongeldige stem uitbrachten.

In Drogenbos stemde 20,9% van de mensen niet, het hoogste in onze regio. Daarna volgen Wemmel, Machelen, Wezembeek-Oppem en Sint-Pieters-Leeuw. De Ternattenaren waren het meest plichtbewust. Amper 7% van de bevolking stemde er niet. Ook in Bever, Kampenhout, Opwijk en Herne ligt dat cijfer laag.

De meeste mensen die niet stemden, werden geteld in Halle: bijna 4000. Daarna volgen Vilvoorde, Dilbeek en Grimbergen. Niet toevallig gemeenten met het meeste aantal inwoners.

Van de kleine 450.000 die een stem mochten uitbrengen in onze regio, stemden er naar schatting 55.000 niet. Hieronder vind je het cijfer van jouw gemeente:

1 Drogenbos 20,87%

2 Wemmel 18,91%

3 Machelen 18,33%

4 Wezembeek-Oppem 17,12%

5 Sint-Pieters-Leeuw 15,19%

6 Zaventem 15,10%

7 Sint-Genesius-Rode 14,72%

8 Linkebeek 14,60%

9 Overijse 14,50%

10 Grimbergen 14,05%

11 Vilvoorde 14,00%

12 Halle 13,85%

13 Kraainem 13,25%

14 Meise 12,68%

15 Dilbeek 12,62%

16 Beersel 12,26%

17 Hoeilaart 11,67%

18 Asse 11,29%

19 Steenokkerzeel 10,91%

20 Liedekerke 10,48%

21 Merchtem 9,96%

22 Lennik 9,87%

23 Londerzeel 9,24%

24 Kapelle-op-den-Bos 9,20%

25 Galmaarden 9,14%

26 Pepingen 8,96%

27 Gooik 8,43%

28 Zemst 8,40%

29 Roosdaal 8,13%

30 Affligem 8,01%

31 Herne 7,94%

32 Opwijk 7,45%

33 Kampenhout 7,33%

34 Bever 7,27%

35 Ternat 7,05%