1328 vastgestelde coronabesmettingen in Vlaams-Brabant

De toestroom van coronapatiënten, die ziekenhuiszorg nodig hebben blijft groot, net als het aantal patiënten dat kritische zorgen nodig heeft. In heel Vlaams-Brabant is er intussen bij 1328 mensen corona vastgesteld. Intussen worden in Vilvoorde en Overijse schakelzorgcentra klaargemaakt.

In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde zijn intussen vijf patiënten overleden aan de gevolgen van een Covid-19-besmetting. Er verblijven op dit moment 34 bevestigde coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er vijf aan een beademingstoestel op intensieve zorgen. Verder zijn er nog 7 patiënten die wachten op de resultaten van hun test. De dienst Patiëntenbegeleiding in het AZ Jan Portaels heeft intussen een callcenter opgericht om tegemoet te komen aan de vele vragen van psychosociale of praktische aard die familie van coronapatiënten hebben. “Op die manier ontlasten we onze zorgteams en artsen zodat zij zich kunnen focussen op de zorgen aan de patiënten”, klinkt het.

In het UZ Brussel zijn momenteel 111 patiënten gehospitaliseerd. Daarvan worden er 24 verzorgd op de dienst Intensieve Zorgen en 12 van die patiënten worden kunstmatig beademd. Van de 147 COVID-19-bevestigde patiënten, die sinds het begin van de pandemie in het UZ Brussel werden opgenomen zijn er 13 overleden, 55 mochten het ziekenhuis verlaten. Van de ziekenhuizen van Halle en Asse zijn voor de pers geen cijfers beschikbaar.

Verschillende gemeenten uit onze regio slaan de handen in elkaar in de strijd tegen het coronavirus. Zo komt er in Vilvoorde in het voormalige Van Helmontziekenhuis een schakelcentrum. Dat centrum moet dienen om besmette personen die niet ziek genoeg zijn om op intensieve zorgen te liggen op te vangen. Ook kunnen coronapatienten die net zijn ontslagen uit het ziekenhuis daar nog herstellen voordat ze naar huis gaan. Het doel is dus om op die manier het AZ in Jette en het Jan Portaels ziekenhuis in Vilvoorde te ontlasten. Indien nodig kunnen in dit schakelcentrum ook niet-COVID-19 patiënten terecht. Vanaf vrijdag zouden 60 bedden beschikbaar zijn. Er is nog steeds de hoop dat dit niet nodig zal zijn, maar indien de piek langer aanhoudt willen de ziekenhuizen voorbereid zijn. En de eerstelijnszone Druivenstreek, bestaande uit Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Overijse, Tervuren en Hoeilaart, richt in een leegstaand woonzorgcentrum in Overijse een satellietpost zal op voor een 25-tal patiënten.