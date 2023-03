15-jarige legt bekentenis af voor moord op stiefvader

Het 17-jarige meisje dat verdacht werd van de moord op haar stiefvader Elvis B. in Huizingen, is twee weken geleden vrijgelaten uit de gesloten jeugdinstelling. “Het verslag van de gemeenschapsinstelling was heel positief voor mijn cliënte,” zegt haar advocaat Annemie De Clercq. Intussen zou haar 15-jarige broer bekend hebben dat hij de stiefvader neerstak en niet zijn zus. Hij werd eind januari al in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.