16de Gooikse Pijl wordt er eentje vol toppers

Zondag vindt de zestiende editie van de wielerwedstrijd De Gooikse Pijl plaats. Het wordt een bijzondere editie, want over een week is er het Wereldkampioenschap in Yorkshire en dus komen wat toppers zich voorbereiden in Gooik.

Ronkende namen dus voor deze editie van de Gooikse Pijl. Dat bevestigt ook organisator Danny Schets: “We hebben toch Greg Van Avermaet, Peter Sagan en Pascal Ackermann als toppers aan de start, maar uiteraard zijn er nog vele anderen.”

23 ploegen schreven zich in voor een tocht van iets meer dan 200 km. Dankzij de plaatselijke ronden kan je de renners verschillende keren van dichtbij bewonderen. Organisator Schets hoopt alvast op Van Avermaet als overwinnaar, want vroeger was hij ploegleider bij Jong Vlaanderen waar Van Avermaet voor reed. “Het zou mooi zijn, en hij is in elk geval in vorm. Als Van Avermaet wint, ga ik toch een traantje laten,” aldus Schets.

Alle info vind je op www.gooiksportief.be.