2 miljoen euro voor energiezuinigere stadsgebouwen in Vilvoorde

In het Vilvoords klimaatplan is opgenomen dat de stad streeft naar een verlaging van de CO 2 -uitstoot met 40 procent tegen 2030. Vilvoorde schaart zich zo achter het burgemeestersconvenant samen met meer dan 10 200 andere steden en gemeenten in Europa. De stad zelf is verantwoordelijk voor 2,5 procent van de totale CO 2 -uitstoot op het grondgebied. “Een klein aandeel, maar we willen het goede voorbeeld geven”, klinkt het bij het stadsbestuur.

“Met het energiezorgplan zet het stadsbestuur de komende 4 jaar in op het verduurzamen van de stedelijke scholen en de administratieve gebouwen”, zegt schepen voor duurzaamheid Tine Paredis (CD&V). “Met dit plan zal de stad 87 ton CO 2 per jaar reduceren, én 24 260 euro besparen op de jaarlijkse energiefactuur.“ Onder meer het stadshuis, de stedelijke academie Jan Portaels en de kleedkamers van sportstadion Drie Fonteinen worden energiezuiniger gemaakt. De grootste investering gaat naar de sportaccommodatie van Hazeweide waarbij een totaalrenovatie zal worden uitgevoerd voor een bedrag van 866 300 euro. “Het gaat om een win-win-win”, vindt schepen van Financiën Jo De Ro (Open Vld) “Deze investeringen leiden tot een betere situatie voor het klimaat, zorgen voor aangenamere gebouwen. Zeker als het over warmte en isolatie gaat is dat geen klein probleem in onze oude gebouwen. En ten slotte besparen we ook op het verbruik.”