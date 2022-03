2 mogelijke toekomstscenario’s voor Rubenskasteel

De twee mogelijke toekomstscenario’s voor het Rubenskasteel zijn het resultaat van participatietraject met buurtbewoners, ondernemers, bezoekers en experts. “Bij alle de toekomstideeën die ons via het participatief traject werden aangereikt, hebben we zeer goed nagekeken in hoeverre ze het evenwicht tussen de noden van bewoners, ondernemers en bezoekers respecteerden, en ook de verdraagkracht, de ziel van de plek zelf”, legt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen uit. In het ene scenario wordt het kasteel een onthaastingshotel met in het neerhof een brasserie en een bezoekerscentrum. "In het andere scenario wordt het een levendige plek met een gastronomisch restaurant, ruimtes voor kleinschalige feesten, flexibele ruimtes voor vergaderingen en een bezoekerscentrum rond Rubens een onderkomen in het kasteel”, vertelt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “In het neerhof komen in dit scenario een microbrouwerij met café, een kleinschalige B&B en de mogelijkheid om ceremonies te houden in de kapel. In beide scenario’s zal de aanwezigheid van Vlaamse Meester Pieter Paul Rubens natuurlijk zeer goed voelbaar zijn.” De Vlaamse overheid gaat nu op zoek naar een architectenbureau dat de scenario’s moet omzetten in gedetailleerde plannen.