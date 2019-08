20.000 mensen in Vlaams-Brabant wachten op sociale woning

Eind 2018 wachtten in totaal 20.000 mensen op een sociale woning in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Dat zijn er bijna 6.000 meer dan vijf jaar geleden.

Het aantal kandidaat-huurders dat een sociale woning aanvraagt, is in Vlaams-Brabant van tussen 2014 en 2019 gestegen van zo’n 14.000 naar 20.000. Over heel Vlaanderen staan er zo’n 154.000 mensen op de wachtlijst. Dat zijn er ongeveer even veel als het aantal sociale woningen die Vlaanderen nu telt. Het aanbod moet met andere woorden verdubbelen om aan de vraag te voldoen.

Oorzaken van de stijging zijn volgens Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans de vele renovaties die momenteel worden uitgevoerd, waardoor sociale woningen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Ook het stijgend aantal alleenstaanden en erkende vluchtelingen maakt dat de wachtlijsten voor een sociale woning aandikken.

De slechte cijfers leveren hoe dan ook stof tot nadenken op voor N-VA, CD&V en Open VLD. Zij onderhandelen over een nieuw Vlaams regeerakkoord. De werkgroep wonen, één van de vijftien werkgroepen die formateur Jan Jambon opgericht heeft, komt morgen een eerste keer samen.