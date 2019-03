220 scholen op de afspraak voor Bednet

Vandaag was er de vierde editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet. Daarbij is het de bedoeling dat leerlingen in pyjama naar school gaan uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren. In Vlaams-Brabant namen 220 scholen deel.

Ook in de vrije school Virgo De Heide in Londerzeel stond de dag in het teken van Bednet. In het klasje van juffrouw Martine nam niet alleen de juffrouw deel, maar ook Helena. Zij zit al een tijdje thuis wegens ziekte. Maar dankzij Bednet kunnen zieke leerlingen van thuis uit de lessen volgen. Ook kleuters zijn overigens een nieuwe doelgroep voor Bednet.

Het systeem biedt niets dan voordelen. NIet alleen voor de zieke kindern thuis die op deze manier toch contact kunnen blijven houden met hun klasgenoten en mee kunnen beleven wat er in de klas gebeurt. Ook voor de kinderen in de klas zelf is het leuk om te kunnen communiceren met het zieke kind thuis.

In heel onze provincie namen vandaag zo'n 220 scholen deel aan Bednet.