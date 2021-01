25 jaar cel gevorderd voor Van Eyken

In het proces in beroep tegen Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia Boigelot vordert het openbaar ministerie 25 jaar celstraf. Het koppel wordt ervan verdacht in juli 2014 Marc Dellea, de eerste echtgenoot van Sylvia, met een kogel in het hoofd om het leven te hebben gebracht.

Van Eyken en Boigelot blijven ontkennen dat ze ook maar iets met de moord te maken hebben. Volgens hen werd Marc Dellea gedood door een derde, iemand die het appartement van het slachtoffer binnendrong nadat zij waren vertrokken. Het openbaar ministerie gelooft dat niet en zegt dat er genoeg bewijzen zijn tegen Van Eyken en Boigelot.

Maar fysieke bewijzen zijn er niet. Zo werd het moordwapen nooit gevonden en is ook de gsm van het slachtoffer nog steeds spoorloos. Maar het openbaar ministerie is overtuigd van de schuld op basis van een aantal overeenkomende elementen. Zo zijn Van Eyken en Sylvia Boigelot de laatsten die het slachtoffer in leven hebben gezien. Daarenboven zouden er ook heel wat strubbelingen zijn geweest tussen het drietal. Enerzijds was Van Eyken de minnaar van Sylvia, anderzijds zou er ook discussie zijn geweest over het voogdijschap over de dochter van Marc Dellea. Volgende week gaat het proces zijn laatste rechte lijn in. Maandag starten de pleidooien van de verdediging, daarna volgen nog de replieken. Een uitspraak wordt pas verwacht in de loop van februari.