25 jaar geëist tegen Van Eyken en echtgenote

Het proces waarbij voormalig Vlaams parlementslid en oud-burgemeester van Linkebeek Christian Van Eycken en z'n vrouw Sylvia Boigelot terechtstaan voor moord, loopt stilaan op z'n einde. Vandaag hebben de advocaten van de burgerlijke partij gepleit en heeft het openbaar ministerie z'n straf gevorderd.

Volgens het parket werd het slachtoffer in koelen bloede vermoord en is een zware straf op zijn plaats. Nog volgens het parket zijn er genoeg elementen die de schuld van Van Eyken en zijn echtgenote aantonen,, maar daar is de verdediging het niet mee eens. De advocaten van de beklaagden nemen deze namiddag en morgen het woord, daarna wordt de zaak in beraad genomen.