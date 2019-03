27 miljoen euro uitbetaald aan slachtoffers aanslagen

Volgende week vrijdag is het drie jaar geleden dat de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek het leven kostte aan 32 mensen. Daarnaast vielen er ook honderden gewonden. Aan hen is de voorbije drie jaar al 27,1 miljoen euro morele en lichamelijke schadevergoedingen uitbetaald. Dat zegt verzekeraarskoepel Assuralia.

De 27,1 miljoen euro is uitbetaald aan 1.337 slachtoffers. In de meeste gevallen gaat het enkel om voorschotten. Op een volledige uitbetaling voor de zwaargewonden is het nog even wachten. Hun schadevergoeding kan pas bepaald worden als hun toestand medisch gezien niet meer kan evolueren. Het uitbetaalde zal daarom nog sterk toenemen. Assuralia berekende vorig jaar dat de totale kostprijs voor de Belgische verzekeraars 112 miljoen euro bedroeg.

De verzekeraarskoepel verwondert er zich bovendien over dat sommige slachtoffers voorschotten niet aanvaarden, meer dan eens op aanraden van naasten of hun advocaat. Assuralia verzekert dat een voorschot in niets bindend voor het definitieve schadebedrag en een aanvaarding van een voorschot geen enkel nadeel of risico is voor het slachtoffer.