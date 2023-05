328 leerlingen nog altijd afwezig op ZAVO in Zaventem

Vandaag zijn er op het ZAVO in Zaventem 328 leerlingen afwezig. Dat laat directeur Kurt Gommers weten. Dat wil zeggen dat 1 op de 6 leerlingen het nog te onveilig vindt om naar school te komen na het dodelijke incident in het station vrijdag en de daaropvolgende berichten over wraakacties.

Gisteren waren er nog 600 leerlingen afwezig op een totaal van 1.400 in de eerste en tweede graad. Vandaag is daar ook de derde graad, die sowieso op maandag thuis les volgt, bijgekomen. In de eerste en tweede graad waren er gisteren 436 afwezigen. Vandaag zijn er dat 236. In de derde graad gaat het dus om 92 afwezige leerlingen.