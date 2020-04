35 coronapatiënten in AZ Jan Portaels

Voor het eerst daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in ons land. Dat zegt het Nationaal Crisiscentrum in z'n dagelijkse persconferentie. Ook in het AZ Jan Portaels zet de stabilisatie zich door. "Maar zeggen dat de piek voorbij is, daarvoor is het nog te vroeg", zegt woordvoerder Helena Polfliet.

In het ziekenhuis in Vilvoorde worden momenteel 35 coronapatiënten verzorgd. "Nog eens 15 patiënten wachten op de resultaten van hun test. Momenteel zien we wel dat er iets meer patiënten die voldoende hersteld zijn ontslagen worden uit het ziekenhuis. Dat is dus positief nieuws", zegt Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde.

De cijfers in het AZ Jan Portaels blijven dus al een week stabiel of vertonen een licht dalende trend. "Maar zeggen dat we de piek achter de rug hebben, daarvoor is het nog te vroeg. We bekijken het dag per dag", aldus Polfliet. "We blijven alleszins alles geven om de patiënten te verzorgen. De sfeer in het team is nog optimaal. Door alle maatregelen die we genomen hebben, is de situatie nog altijd volledig onder controle."

In totaal liggen vandaag net geen 5.700 mensen met covid-19 in het ziekenhuis in ons land. Gisteren waren er dat iets meer dan 6.000. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus daalt het aantal coronapatiënten in ons land. "De piek lijkt zich te gaan aftekenen. Dat is hoopgevend", zegt viroloog Steven Van Gucht. "Samen krijgen we de duivel in zijn kot."

In het UZ Brussel worden momenteel 127 patiënten verzorgd op de corona-afdeling. "Het aantal neemt gestaag af. 23 patiënten liggen op Intensieve Zorgen en 10 op de midcare afdeling", zegt Gina Volkaert van UZ Brussel. "Van de 261 bevestigde coronapatiënten die tot nu in het UZ Brussel zijn opgenomen, hebben 134, dus ruim de helft, het ziekenhuis mogen verlaten. Daarbij zijn ook aantal patiënten die op de dienst Intensieve zorgen werden gehospitaliseerd."