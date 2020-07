40-jarige man opgepakt na brand in slaapkamer van moeder

Een 40-jarige man is opgepakt na een brand zaterdagochtend vroeg in de slaapkamer van zijn moeder in de Vrijetijdsdreef in Zaventem. De brand blijkt aangestoken maar de omstandigheden zijn nog heel onduidelijk. Het parket Halle-Vilvoorde onderzoekt de zaak.

Het vuur ontstond zaterdagochtend rond 5.10 uur. De toegesnelde brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere aangrenzende appartementen. De omstandigheden van de brand zijn echter nog heel onduidelijk.

“We hebben een branddeskundige aangesteld en die heeft vastgesteld dat er sprake is van opzettelijke brandstichting”, zegt woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Het vuur is ontstaan in een kast waar enkel kleren liggen, dus kan sowieso niet uit zichzelf ontstaan zijn. Hoe dan wel, dat wordt op dit moment nog verder onderzocht. Er zijn wel geen brandversnellers gevonden.

Op het ogenblik van de feiten was er niemand thuis. Het was een buurman die brandweer en politie verwittigde. Er woont een oudere dame en haar 40-jarige zoon komt af en toe langs. “Terwijl politie en brandweer bezig waren is hij aangekomen. Hij bleek gewond aan de arm en is naar het ziekenhuis afgevoerd voor verzorging. De man is opgepakt en zal later vandaag zal hij nog verhoord worden. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.” Het pand raakte zwaar beschadigd en is voorlopig onbewoonbaar.