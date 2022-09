500 openstaande vacatures bij Brucargo

Op vrachtluchthaven Brucargo is er een grote vraag naar werkkrachten. Die openstaande vacatures moeten zo snel mogelijk ingevuld geraken. Daar pleit ook Staatssecretaris voor begroting en consumentenbescherming Eva De Bleeker voor. Op uitnodiging van VOKA bracht ze vandaag een bezoek aan Air Cargo Belgium en Swissport in Machelen.

De vraag naar werkkrachten is groot op Brucargo. Momenteel staan 500 vacatures open en nog eens 700 op het andere deel van de luchthaven van Zaventem. Na de Antwerpse haven is Brussels Airport de tweede economische motor van Vlaanderen. Om die motor te laten draaien, moeten de openstaande vacatures snel ingevuld geraken. “Daarom willen we inzetten op de hervorming van de arbeidsmarkt op federaal niveau”, zegt staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD). “Maar we moeten ook met de gewesten samenwerken. We zitten vlak bij onze hoofdstad, waar heel veel mensen niet aan het werk zijn. Om hen hier aan het werk te krijgen moeten we ook inzetten op beter openbaar vervoer én opleiding.”