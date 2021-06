6.000 aardbeiplanten vernield in Gooik: "Heel laf wat iemand hier gedaan heeft"

De verkoop van aardbeien bij Chris en Roger Van der Velde in de Gotestraat in Gooik, op de grens met Oost-Vlaanderen, zit er vroeger op dan verwacht. De telers konden nog makkelijk een maand fruit verkopen, ware het niet dat 6.000 van hun planten werden vernield. "Ik denk dat iemand er met een rugsproeier is overgegaan. Het moet wel iemand zijn die over een licentie beschikt, want de gewone burger geraakt niet meer aan die sproeistoffen aan", zegt Chris Van der Velde. "Je ziet dat de planten verwelkt zijn en dat ze draaiingen hebben aan de bladeren. De vruchten en de bloemen zijn ook kapot aan het gaan. Dat zijn duidelijk tekenen van sproeischade."

De politie kwam vaststellingen doen en is een buurtonderzoek gestart. Voor de aardbeitelers betekent de schade een financiële kater. Ze moeten tot volgend jaar wachten op een nieuwe oogst om te verkopen. "Wij hebben met niemand problemen. Iedereen in de buurt komt hier aardbeien kopen. Ze spreken er hier allemaal schande van. Het is echt crapuleus en laf wat iemand hier gedaan heeft", aldus Van der Velde.