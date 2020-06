Aanleg belevingstuin vzw De Poel gestart

Enkele maanden geleden lanceerde vzw De Poel een inzamelactie om een duurzame belevingstuin aan te leggen aan hun site in Schepdaal. Bedoeling is om 159.000 euro in te zamelen, maar de coronacrisis verstoort de actie een beetje. De aanleg van de tuin is intussen wel al gestart.

De Poel, een vzw die dag- en woonondersteuning aanbiedt voor volwassenen met een mentale beperking, droomt al lang van een belevingstuin in Schepdaal. “Rondom de tuin wordt een fiets- en wandelpad aangelegd dat voldoende breed is voor driewielers en rolstoelen”, zegt de vzw De Poel. “Er komen ook verschillende belevingszones rond de vijf zintuigen: ruiken, proeven, voelen, horen en kijken."



De eerste fase met terrassen, wandel- en fietspaden is al gestart en moet klaar zijn op 1 augustus. “Nadien volgt de beplanting. We hebben ruim 20.000 euro ingezameld bij particulieren. Daarnaast schenkt Evenepoel een deel van de opbrengsten van zijn kledinglijn aan ons en we hopen nog bij bedrijven geld op te halen. Al loopt de inzamelactie door de coronacrisis wat moelijker”, besluit De Poel.