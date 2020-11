Aantal coronabesmettingen blijft dalen, 'hou je aan je eigen kleine, vaste bubbel'

De voorbije week testten in onze regio 1.872 mensen positief op het coronavirus. De week ervoor waren dat er nog 3.995. Ook al worden momenteel alleen mensen die symptomen vertonen getest, de daling zet zich duidelijk door. Vorige week werden in onze provincie bijna 23.000 testen afgenomen. 2 op de 10 daarvan waren positief.

De voorbije week telde Vilvoorde met 131 bevestigde besmettingen de meeste positieve gevallen in onze regio. Daarna volgen Asse, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Het aantal besmettingen in Halle-Vilvoorde daalt voor de tweede week op rij met zowat de helft.

Toch blijft het opletten geblazen en roepen virologen op om Kerst en Nieuw in je eigen kleine en vaste bubbel te vieren. “De gemiddelde incubatietijd van het virus is zes dagen,” weet viroloog Steven Van Gucht, “dit betekent dat wanneer het virus rondgaat op Kerstmis de mensen zes dagen later het meest besmettelijk zijn. Dat is met Nieuwjaar. Als we dan feesten met andere mensen, kan het virus zich opnieuw heel erg snel verspreiden.”