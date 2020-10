Aantal coronapatiënten in AZ Jan Portaels voorbije dagen verdubbeld

Het aantal coronapatiënten in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde is op enkele dagen tijd verdubbeld. Er liggen nu 16 besmette patiënten in het ziekenhuis, waarvan twee op intensieve zorgen. Het ziekenhuis heeft de capaciteit van de COVID-afdeling intussen vergroot. Daar zijn nu 30 bedden gereserveerd voor coronapatiënten. Als de stijgende trend zich doorzet, schaalt het UZ Brussel vanaf woendag op.

Vorige woensdag opende het ziekenhuis nog maar opnieuw een COVID-afdeling. In eerste instantie was daar plaats voor 14 patiënten. "Het aantal bedden is intussen opgetrokken naar 30, want we zien inderdaad een sterke toename”, bevestigt woordvoerster Helena Polfliet. “Momenteel liggen er 14 patiënten op de COVID-afdeling. Twee anderen zijn er erger aan toe en liggen op Intensieve Zorgen. Voor nog twee andere mensen wachten we nog op de uitslag. Zij liggen elders geïsoleerd."

Het aantal nieuwe patiënten stijgt dus snel in het Vilvoordse ziekenhuis, want enkele dagen geleden werden er acht besmette personen verzorgd. Het ziekenhuis wil niet ingaan op de leeftijd van de patiënten maar benadrukt dat het niet alleen gaat om om risicogroepen maar om een mix van leeftijden. Het AZ Jan Portaels heeft voorlopig één patiënt van een Brussels ziekenhuis overgenomen.

In het UZ Brussel zijn de voorbije 24 uur 5 nieuwe patiënten opgenomen. 1 patiënt mocht het ziekenhuis verlaten. In totaal worden in het Brusselse ziekenhuis nu 34 COVID-patiënten verzorgd. 9 van hen liggen op Intensieve Zorgen. "De druk op de Brusselse ziekenhuizen blijft toenemen. Het UZ Brussel bevindt zich op dit moment in fase 1A. Als de huidige trend zich voortzet, zal het UZ Brussel vanaf woensdag 14 oktober opschalen naar fase 1B", zegt woordvoerder Karolien De Prez. Bij die fase komt de reguliere zorg in het ziekenhuis in gedrang.