Abdij van Affligem organiseert opnieuw blokspot voor studenten

De kerstvakantie is voor de meeste studenten ook een intense blokperiode, want binnenkort staat de examenperiode voor de deur. Thuis studeren is niet altijd evident, daarom organiseren lokale besturen en organisaties vaak blokspots. In Affligem is er een blokspot op een toch wel bijzondere plaats: de Abdij van Affligem.