Acht maanden na opening staat Club Umani te koop

Na jarenlange verbouwingen opende Umani in mei vorig jaar de deuren. Maar een twintigtal evenementen later staat de dancing opnieuw te koop. De vraagprijs voor het gebouw is 3 miljoen euro. Umani was vroeger een melkerij, begin jaren '70 werd die melkerij omgevormd tot Salons the Lord, één van de bekendste discotheken van het land.

De gemeente Dilbeek bekijkt of het de site kan aankopen. Al zegt burgemeester Willy Segers (N-VA) dat de kans wel klein is omdat de meerjarenplanning net is opgesteld. Een extra locatie voor evenementen is anders wel welkom, want de gemeente is al jaren op zoek naar een geschikte plek om fuiven te laten doorgaan. Al denkt Dilbeek dat probleem te willen oplossen door de feestzaal van CC Westrand aan te passen.