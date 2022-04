Afbraak kraakpanden Schaarbeeklei begonnen

In Vilvoorde is de afbraak van een negental leegstaande woningen op de Schaarbeeklei begonnen. De panden kwamen de voorbije weken in het nieuws nadat ze gekraakt werden door Moldavische vluchtelingen. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) beval daarop de afbraak van de vervallen panden.

Het gaat om een huizenrij van negen woningen vlakbij de oude Renault-fabriek. Onder meer de cafés Monico en Le Sintatra waren daar gevestigd. De panden zijn het eigendom van de Vlaamse Waterweg en zouden volgens burgemeester Bonte vijf jaar geleden al gesloopt moeten zijn.

Begin maart namen Moldavische vluchtelingen hun intrek in de vervallen panden. Toen Bonte vernam dat er vijftig mensen verbleven in de woningen, beval hij de ontruiming en de sloop van de gebouwen. De situatie was er erg gevaarlijk, vond hij: “Die bouwvallige panden staan niet voor niets op de slooplijst. Er is geen water en geen gas. Ze zitten daar dus te stoken terwijl er baby’s, kinderen en hoogzwangere vrouwen bij zijn. Het laatste wat je wil, is mensen op straat zetten, maar het is daar gewoon te gevaarlijk.” De vluchtelingen verdwenen met de noorderzon.

De afbraak van de woningen moet halfweg mei klaar zijn. “Na afbraak zal de aannemer een laag teelaarde aanbrengen en de gronden inzaaien. Dit in afwachting van verdere ontwikkeling van de site”, klinkt het bij De Vlaamse Waterweg. De organisatie wil er op termijn een watergebonden bedrijventerrein organiseren, zodat het goederenvervoer over de weg maximaal kan verschuiven naar de binnenvaart als milieuvriendelijke transportmodus.”