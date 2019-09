Affligem viert de hoppluk met feest en een unieke machine

Tijdens de vijfde Erembald Kravaal Hap-pening wordt de hopplukmachine met ijzeren vingertjes voor het eerst aan het grote publiek getoond. Lokale hopboeren zullen er hopranken klaarleggen en terwijl de hopplukmachine haar kunsten demonstreert, tonen hopplukkers aan de overkant van de straat hoe de klus manueel geklaard wordt. De machine moest helemaal uit Amerika overkomen en moet de hopteelt en hopcultuur in de regio Aalst, Asse en Affligem doen heropleven. De regio staat al eeuwen bekend als de hopschuur van Europa.

Ambachtenmarkt

Tijdens de Erembald Kravaal Hap-pening worden ook wandelingen georganiseerd in de natuur en doorheen het erfgoed van de regio. Op de site van de Abdij van Affligem vindt een ambachtenmarkt plaats met tal van activiteiten en een streepje muziek. Uiteraard staat de hop centraal en horen daar ook streekbieren bij.

Asse, Kapelle-Op-den-Bos en Opwijk

Ook in Asse vinden morgen activiteiten in het thema van de hoppluk plaats. Zo zijn er wandelingen en fietstochten. Volgende week is er een dag rond hop in Kapelle-Op-den-Bos en de week daarna is dat het geval in Opwijk.

Een overzicht van alle activiteiten vind je hier.