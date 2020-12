Afscheidsinterview burgemeester Beerens (Opwijk): "Het is voor 99% plezant geweest."

Tot overmorgen 31 december mag Albert Beerens zich burgemeester van Opwijk noemen. De liberale politicus voerde 24 jaar oppositie in de gemeenteraad voor de VLD, was sinds 2001 drie jaar eerste schepen en elf jaar burgemeester met een onderbreking van zes jaar. Maar nu vindt de zeventigjarige Beerens dat de tijd gekomen is om het wat kalmer aan te doen en een stapje terug te zetten. Toch zegt hij de lokale politiek nog geen vaarwel. Beerens blijft in de Opwijkse gemeenteraad zetelen als fractieleider van Open VLD.

Op 1 januari zal Albert Beerens zijn burgemeesterssjerp doorgeven aan Inez De Coninck van N-VA. Dat is zo afgesproken met de partij waarmee de Open VLD sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een meerderheid vormt. Albert Beerens wil nu zijn jarenlange ervaring ten dienste stellen van jong politiek talent.

Albert Beerens blikt alvast tevreden terug op zijn loopbaan als burgemeester. "Enorm veel gerealiseerd. Opwijk vooruit geholpen op vlak van infrastructuur wat betreft onderwijs, cultuur en sport. Uiteindelijk ben je niet altijd voor iedereen de ideale figuur als burgemeester, maar toch kijk ik met voldoening terug. Ik mag zelfs zeggen dat het voor 99% plezant en aangenaam is geweest."

Nu mag het wat rustiger voor Albert Beerens, met wat meer tijd voor zichzelf, zijn vrouw en kleinkinderen. Als burgemeester leidde hij een druk bestaan. Zeker de laatste tien maanden waren hectisch als gevolg van de coronacrisis.

"Als burgemeester heb je een pak verantwoordelijkheid. Zo waren er veel vergaderingen met de gouverneur over de materie. Ik had me mijn afscheid op dat vlak eerlijk gezegd anders voorgesteld. Ik had graag een receptie gehad met al mijn medewerkers, dat heeft niet mogen zijn. In elk geval wil ik met wie ik heb mogen samenwerken de voorbije jaren bedanken."