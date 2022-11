Agentschap Opgroeien sluit drie kinderdagverblijven Mippie en Moppie in Zemst

Agentschap Opgroeien sluit de vestigingen van Mippie en Moppie in Weerde, Hofstade en Zemst. Het neemt die beslissing nadat er klachten blijven komen over de kinderopvangen. "Er kunnen vanaf morgen geen kinderen meer worden opgevangen. We hanteren hierbij het voorzorgsprincipe", klinkt het bij het Agentschap Opgroeien.

Vorige week werd het kinderdagverblijf Mippie en Moppie in Keerbergen gesloten nadat bleek dat er een kind werd vastgebonden met tape. Het Agentschap Opgroeien sluit nu alle andere vestigingen van de kinderopvang. Drie daarvan bevinden zich in Zemst. "Er kunnen vanaf morgen geen kinderen meer worden opgevangen. De organisator heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing, maar dat bezwaar werkt niet opschortend. De crèche blijft dus gesloten tot er een definitieve uitspraak volgt. De schorsing loopt in principe tot 23 januari 2023, tenzij een definitieve uitspraak sneller volgt", meldt het Agentschap Opgroeien.

De vestigingen tellen samen 137 opvangplekken. De ouders van de betrokken kinderdagverblijven worden momenteel op de hoogte gebracht van de beslissing. "Het gemeentebestuur is deze namiddag op de hoogte gebracht van de beslissing van het Agentschap. Samen met het Lokaal Loket Kinderopvang zullen we de getroffen ouders ondersteunen en hun helpen in hun zoektocht naar een nieuwe opvangplek", reageert schepen van Kinderopvang Kathleen Goovaerts.

Aanleiding van de sluitingen zijn de bijkomende klachten over Mippie en Moppie. Onder meer die van Glenda Verboomen, wiensd haar dochter tussen 2018 en 2020 naar de kinderopvang in Zemst ging.“Via verschillende ex-werknemers hebben we moeten vernemen dat onze dochter zwaar mishandeld is geweest. Ze bracht haar dag regelmatig door met een leeg maagje, opgesloten in een bed omdat dit haar lastig maakte. Dat de flesjes hardhandig in haar mond werden gekapt, het eten vaak te heet of verdorven werd gegeven of tegen de kinderen werd geschreeuwd, zal hier vast iets mee te maken gehad hebben", aldus de moeder op sociale media.