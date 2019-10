Agoria Solar Team mikt op goud in Australische race

In Darwin, in het Noorden van Australië bereidt het Belgische Agoria Solar Team zich voor op de Bridgestone World Solar Challenge. Dat is een race van 3020 km met een zelfgemaakte zonnewagen. Onder hen ook enkele regiogenoten.

De wagen van het Belgische Agoria Solar Team moet volgende week voor goud zorgen in de Bridgestone World Solar Challenge, een race dwars door de Australische Outback. De zonnewagen is intussen overgevlogen en rijdt al een maand rond onder de Australische zon.

“We hebben exact 365 dagen aan deze wagen gewerkt,” vertelt Robin Paenen, ingenieursstudent uit Meise. “Dag in dag uit, weekend, week, zoveel mogelijk. Ieder moment hebben we in die wagen gestoken.”

Innovatie

De studenten zijn niet aan hun proefstuk toe. Deze keer waren ze bij de bouw van de wagen dan ook aan een nieuwe uitdaging toe. “We wilden de wagen nog kleiner en efficiënter maken, daarom hebben we de wagen letterlijk rond de piloten gebouwd. Anderzijds hebben we ook gefocust op innovatie, zo hebben we voor het eerst zelf een zonnepaneel gemaakt,” aldus Paenen.

Op 13 oktober vertrekt de wagen voor een tocht van 3.021 kilometer, van Noord naar Zuid, naar de stad Adelaide. In 2017 werd het Agora-team derde op het vorige WK in Australië. Vorig jaar wonnen ze goud op een race in Chili. Benieuwd of ze ook dit jaar de eer hoog kunnen houden.