Al vier jaar wateroverlast in de A. Vaucampslaan in Huizingen

Bewoners van de Albert Vaucampslaan in Huizingen zijn vannacht en vanmorgen opnieuw opgeschrikt door wateroverlast. Tuinen en kelders liepen onder met water van de Zenne. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Inwoners zijn de situatie dan ook grondig beu. Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid bij de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin.

Het waterpeil van de Zenne staat momenteel bijzonder hoog en da’s al vier jaar een gekend probleem bij de gemeente. “Het gaat om communicerende vaten,” licht burgemeester van Beersel Hugo Vandaele (CD&V) toe. Het rioolwater uit Huizingen wordt via een pompsysteem naar Halle gebracht. Wanneer dat systeem vol is, loopt het water over in een overslagstation en van daaruit naar de Zenne. Volgens Van Daele is dit de verantwoordelijkheid van de Vlaamse milieumaatschappij die beheerder is van de Zenne en van Aquafin, de beheerder van het pompstation. “Onze diensten namen al meermaals contact op met beide diensten. We gaan hen nu in gebreke stellen.”

"Blijven pompen"

Intussen zijn de buurtbewoners van de Vaucampslaan al vier jaar de dupe van de situatie. “Ze zeggen dat we moeten blijven pompen,” vertelt buurtbewoner Ken Favyts. “Maar eigenlijk voelen we ons in de steek gelaten.” De kelder van Favyts staat andermaal onder water, met mogelijke schade aan de diepvriezer, koelkast en waterverzachter tot gevolg. Bovendien staan ook het terras en tuin blank. “Al voor de derde keer,” aldus Favyts. Op sommige plekken staat er tot 30 centimeter water op het gazon, zoals bij buurtbewoner Gunther Vanhaelen (zie foto).

Burgemeester Vandaele is boos: “ls iets vier jaar duurt, wordt het stilaan tijd dat men er werk van maakt. Wij kunnen hier helaas zelf niets aan doen. Een oplossing in de zin van ‘doe daar een sluis open of dicht’ is er helaas niet.