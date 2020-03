Algemeen directeur AZ Jan Portaels besmet met coronavirus

Thierry Freyne, algemeen directeur van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde, is positief getest op het coronavirus. Hij zat al een tijd thuis omdat hij zich ziek voelde.

De positieve test wordt bevestigd door Helena Polfliet, de woordvoerder van het ziekenhuis. "Omdat hij milde symptomen van het coronavirus vertoonde heeft hij zich laten testen en die test bleek inderdaad positief”, aldus Polfliet. “Hij blijft daar in quarantaine, is intussen aan de beterhand en werkt van daaruit gewoon verder."

In het AZ Jan Portaels liggen momenteel 30 bevestigde coronapatiënten, waarvan zes op Intensieve Zorgen. Er zijn nog 15 anderen die wachten op de resultaten van hun test. In totaal zijn er zeven patiënten in het AZ Jan Portaels overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het waren allemaal 60-plussers. Positief is dat ook vijf mensen uit het ziekenhuis werden ontslagen nadat ze het virus hadden opgelopen.