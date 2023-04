Asielcentrum in Strombeek: Vlaams Belang voert actie, Groen betreurt dat gemeente centrum als ‘onmogelijk’ bestempelt

De mogelijke komst van een asielcentrum in Strombeek-Bever blijft de gemoederen verhitten. Vlaams Belang voerde zondag actie, Groen vraagt “menselijkheid en betreurt houding van gemeente.” Voor het college is een asielcentrum in het Bergdal in Strombeek niet mogelijk.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor wil 100 asielzoekers met zorgnoden onderbrengen in het vroegere rustoord Ascot in het Bergdal in Strombeek-Bever. Vlaams Belang voerde vanochtend actie aan het leegstaande rustoord. “De regering moet de deur dichtdoen voor verdere gelukzoekers en een kordaat terugkeerbeleid uitwerken. Vol is vol”, zegt Vlaams parlementslid Jan Laeremans. “Wij houden hier een tuinfeestje met een symbolische barbecue, omdat hier plots 100 asielzoekers zouden worden ondergebracht. Net zoals in Kampenhout gaat het Grimbergse schepencollege niet akkoord met deze maatregel van Vivaldi.”

Jan Laeremans haalde ook uit naar Groen Grimbergen, dat pleitte voor meer menselijkheid en een open houding. “Alle gemeenten dienen hun verantwoordelijkheid te nemen voor het opvangen van asielzoekers en vluchtelingen”, aldus fractieleider Eddie Boelens. “We vragen dan ook om met een open houding te onderzoeken wat er mogelijk en haalbaar is. Ook vragen we om mogelijke partners te betrekken hierin, zoals de lokale onthaalgroep vluchtelingen met 30 jaar ervaring.”

Voor het Grimbergs gemeentebestuur is een asielcentrum in het Bergdal onmogelijk. “Er wordt hierover juridisch advies ingewonnen, omdat de meerderheid overtuigd is dat de inrichting van een asielcentrum in deze dense en zeer residentiële buurt niet mogelijk is”, zegt burgemeester Bart Laeremans.