Asse viert tiende verjaardag Oud Gasthuis met retro swingfeest

Begin januari opende de cultuurzaal Oud Gasthuis voor het eerst de deuren. Tien jaar later wordt die verjaardag gevierd met een Radio Modern-dansfeest. De avond startte met een dansles onder leiding van swingdance-expert Seb Vermeersch. “Hij leerde enkele basispassen aan, waarna het de beurt was aan de band 'Along Comes Mary' die hits uit de jaren ’40, ’50 en ’60 nieuw leven inblies”, klinkt het. De dresscode was duidelijk retro. Wie wil kon ter plaatse zich laten schminken of voor krulspelden langs in het Beauty Boudoir van de Modernettes.