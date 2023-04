Audit brengt mogelijke fraude en belangenvermenging in Ternat aan het licht, oppositie vraagt extra gemeenteraad

Vorig jaar voerde Audit Vlaanderen een forensische audit uit bij de gemeente Ternat. Daaruit zijn tussen 2010 en 2022 tal van onregelmatigheden naar boven gekomen. “Mogelijke belangenvermenging door personeelsleden, fouten en mogelijke onregelmatigheden bij dossiers rond ruimtelijke ordening, manipulaties, onregelmatigheden en politieke druk bij aanwervingen, ernstige bedenkingen bij de integriteit en deontologie van personeelsleden en een problematische organisatiecultuur binnen de gemeente”, klinkt het bij de Ternatse oppositie.

De Ternatse oppositie vreest dat onregelmatigheden zonder gevolg dreigen te blijven er niet verder zal gezocht worden naar bewijzen of mogelijk strafbare feiten. Daarom roept het de gemeente op om zich burgerlijke partij te stellen. Het wil ook dat de volledige gemeenteraad betrokken wordt bij de opvolging van het dossier. “Omdat we in deze een duidelijk signaal willen geven en we hier in éénieders belang ook snel werk van willen maken, vragen we om een extra gemeenteraad in te richten op 18 april waarbij dit punt op de agenda geplaatst wordt”, klinkt het.

Waarnemend burgemeester Gunther Desmet (CD&V en Volks) laat weten dat het onderwerp al gepland stond op de eerstvolgende gemeenteraad en zegt dat als iemand iets fout gedaan heeft, daar ook effectief gestraft zal worden. Met een burgerlijke partijstelling hoopt Desmet dat de waarheid naar boven komt, ‘of die nu negatief of positief’ is.