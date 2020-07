Auteur Wies Borre (70) overleden

In Liedekerke is gisteren schrijver en dichter Wies Borre overleden. Borre, wiens echte naam Aloïs Van den Borre was, werd 70 jaar en overleed aan een slepende ziekte. In Overijse overleed enkele weken geleden al Lydia Chagoll op 89-jarige leeftijd.

Wies Borre was een geboren en getogen Liedekerkenaar. Hij had er een beroepscarrière opzitten in de welzijnssector als psychiatrisch verpleegkundigde, maar sinds hij met pensioen was besteedde hij bijna al zijn tijd aan zijn grootste passie: schrijven. Van zijn hand waren onder meer werken als 'Je suis vondeling', 'Dood van een koningin' en 'Nooit meer oorlog.' Borre kreeg in 2012 de Liedekerkse Cultuurprijs voor literatuur.

In Overijse overleed dan weer choreografe, filmmaker, schrijfster en dichteres Lydia Chagoll. Chagoll, wiens echte achternaam Aldewereld was, was akomstig uit een Nederlands-Joodse familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar ons land vluchtte. Veel van haar familieleden overleefden de concentratiekampen niet. De gruwel van de oorlog werd later een rode draad doorheen het werk van Chagoll. Chagoll overleed op 23 juni al in haar woonplaats Overijse, maar het nieuws raakte nu pas bekend.