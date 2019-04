Auto niet op slot? 58 euro boete

"Sinds een drietal jaren organiseert onze wijkpolitie op geregelde tijdstippen dergelijke wijkscans. In samenwerking met de gemeenschapswachten worden hierbij de woningen gecontroleerd op inbraakgevoeligheid en de voertuigen op slotvastheid en op zichtbaarheid van kostbare voorwerpen", aldus Marlies Van Vooren, hoofd van de dienst wijkwerking van de lokale politie van Zaventem. Dinsdag controleerde de wijkpolitie huizen en wagens in een aantal straten van Sint-Stevens-Woluwe die de afgelopen tijd geconfronteerd werden met woninginbraken. "Naast de negen voertuigen die niet op slot waren, troffen we ook één voertuig aan waar een gps in het zicht lag. Daarnaast kregen ook de bewoners van 31 woningen een briefje in de bus met opmerkingen over de wijze waarop ze hun huis beveiligen. Het gaat hierbij onder meer over openstaande ramen", aldus Van Vooren.