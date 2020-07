AZ Jan Portaels: “We bereiden ons voor op tweede golf”

Volgens viroloog Marc Van Ranst zitten we aan het begin van een tweede coronagolf. Ook in onze regio komen er de laatste dagen heel wat gevallen bij. Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde maakt zich intussen op voor mogelijk opnieuw een moeilijke en zware periode.

Het personeel van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde is de voorbije weken op adem kunnen komen van de eerste coronagolf, maar mogelijk moeten ze sneller dan verwacht opnieuw een versnelling hoger schakelen. “Wij hadden soms het gevoel, ik dan toch, dat wij naar het front gingen. Het was een heel onzekere periode”, zegt verpleegkundige Ellen Doms. “Er was vooral angst om zelf ziek te worden. Je hoort de wildste verhalen natuurlijk. Maar willen of niet, we moeten door.”

Met dat laatste bedoelt Ellen de tweede coronagolf die voor de deur staat. Het ziekenhuis in Vilvoorde houdt de evolutie nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor. Op dit moment ligt er in het AZ Jan Portaels gelukkig geen enkele coronapatiënt meer, maar 't is nog maar de vraag hoelang dat zo nog blijft. De voorbije weken telde onze regio zo'n 20 besmettingen per week, vandaag zijn dat er 38.

“Wij zijn al een tijdje bezig aan het voorbereiden op een tweede golf. De beperkte bezoekregeling blijft en de aparte ingangen voor covid- en niet-covidpatiënten”, zegt woordvoerder Helena Polfliet. “Maar we herbekijken ook de afdelingen, waar de patiënten zullen liggen gescheiden van covidpatiënten. Misschien zoeken we een andere locatie. Dat wordt op dit moment allemaal voorbereid in een veilig zorgplan.”

Het AZ Jan Portaels heeft organisatorisch heel wat geleerd uit de eerste fase. Maar kan het personeel zo'n vermoeiende periode nog eens aan? “Je merkt dat er een soort van nuchterheid is bij het personeel over de tweede golf die gaat komen. Zij zullen dan even goede zorgen bieden. Ze weten wat gaat komen”, besluit Polfliet.