AZ Jan Portaels: "Stijgende energiekosten geen invloed op factuur van de patiënt"

Nu gas- en energieprijzen naar ongekende hoogtes stijgen, proberen alle sectoren zo goed en zo kwaad als het kan de rekeningen te drukken. In de zorg is dat niet anders. In het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde proberen ze de dat voorlopig te doen door het energieverbruik zo veel mogelijk in te tomen met bescheiden maatregelen. In ieder geval is het ziekenhuis niet van plan om de stijgende kosten door te rekenen aan de patiënt.