Bedrijf op Brucargo jarenlang draaischijf voor drugsbendes: beklaagden riskeren tot 15 jaar cel

Voor het Brusselse hof van beroep is het proces van start gegaan tegen de zaakvoerder van een importbedrijf op Brucargo. De man werkte samen met verschillende criminele organisaties die via zijn bedrijf honderden kilo’s drugs ons land binnensmokkelden. Het parket-generaal vordert 8 jaar cel tegen de man. Zeven anderen beklaagden riskeren straffen van 5 tot 15 jaar cel.

De politie kon na maanden van intensief speurwerk vier criminele organisaties ontmantelen die cocaïne en heroïne via de luchthaven van Zaventem het Europese continent hadden binnengesmokkeld. De drugs kwamen voornamelijk uit Latijns-Amerika en werden aanvankelijk via Spanje, Le Havre of de Antwerpse haven ingevoerd.

De vier drugsbendes kwamen allemaal terecht bij de zaakvoerder van een bedrijf dat exotische groenten en fruit importeerde via Brucargo. De bendes lieten er hun drugs toekomen, waarna de cocaïne en heroïne onopgemerkt werd uitgehaald. De zaakvoerder van het transportbedrijf zou zo’n 10.000 euro per lading hebben gekregen. Een groot deel van de drugs werden nadien verder verspreid in verschillende Europese landen.

Eind vorig jaar moesten 23 beklaagden zich voor de drugstrafiek verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Brussel. De zaakvoerder van het importbedrijf werd veroordeeld tot 5 jaar cel, maar de man tekende beroep aan tegen het vonnis. Het parket-generaal vordert nu 8 jaar cel tegen de man. Volgens zijn advocaat zat de zaakvoerder in de greep van de drugsbendes en had hij geen andere keuze.

Zeven andere verdachten riskeren tot 15 jaar cel. Het gaat voornamelijk om de vermoedelijke kopstukken van de drugsbendes. Het proces in beroep wordt de komende weken voortgezet met de pleidooien van de verdediging.