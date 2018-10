BEERSEL: N-VA in kartel met Open Vld, coalitiegesprekken muurvast

In Beersel stappen N-VA en Open Vld in een kartel naar de onderhandelingstafel voor de vorming van een nieuwe coalitie. Samen hebben ze 9 zetels in handen, evenveel als Lijst Burgemeester van Hugo Vandaele. Het kartel roept op om zo snel mogelijk gesprekken te starten, maar die zitten muurvast.

N-VA en Open Vld zijn na de verkiezingsuitslag tot de vaststelling dat hun programma's dicht bij elkaar liggen en stappen daarom samen naar de coalitievorming. Het is meteen ook een strategische zet. Het kartel maakt dat een coalitie zonder hen moeilijk wordt, tenzij de Vlaamse partijen Lijst Burgemeester en Groen in zee gaan met Union Francophones of Vlaams Belang.

Doordat N-VA en Open Vld zich aan elkaar vastklinken, dreigt burgemeester Hugo Vandaele dus ook zijn huidige meerderheid van CD&V, Groen en Open Vld te moeten opblazen. N-VA en Open Vld wil samen met Vandaele een sterke meerderheid vormen. Samen zouden ze dan 18 van de 29 zetels in handen hebben. Zondagavond al hebben N-VA en Open Vld de hand uitgestoken naar Lijst Burgemeester hebben om coalitiegesprekken te voeren.

Tot op vandaag is Vandaele daar niet op ingegaan. De coalitiegesprekken zitten muurvast. "Wij vrezen dat de Lijst van de Burgemeester samen met Groen aan het bekijken is hoe ze met steun van de Franstalige UF een coalitie op de been kunnen brengen. Dit zou een kaakslag zijn voor het Vlaams karakter van Beersel en een gevaarlijk precedent vormen," zeggen N-VA en Open Vld in een gezamenlijk persbericht.

In Het Nieuwsblad ontkent burgemeester Vandaele gesprekken met de UF. "Dat zou politieke zelfmoord zijn. UF heeft mij opgebeld om mij te feliciteren met de uitslag, maar daarbij heb ik het gehouden. Zondagavond heb ik Open Vld zelf al opgebeld, maar zij willen niet onderhandelen zonder N-VA. Daarvoor heb ik bedankt. Ik laat mij niet onder druk zetten," besluit Hugo Vandaele.