Beersel weigerde opnames 'Game of thrones'

De gemeente Beersel heeft 2 jaar geleden promo-opnames geweigerd voor de HBO-serie Game of Trones. Het was de bedoeling dat die opnames zouden gebeuren in het kasteel van Beersel. Maar de brandweer oordeelde dat dat onvoldoende veilig was.

2 Jaar geleden kreeg de gemeente Beersel een vraag van de producers van de HBO-serie Game of Thrones om in het kasteel van Beersel opnames te maken. Het zou niet gaan om opnames voor de serie zelf, maar wel opnames om de reeks te promoten. Dat zei Hugo Vandaele, de burgemeester van Beersel aan Radio 2.

Het probleem was dat de opnames vooral 's nachts moesten gebeuren en dat was voor de brandweer blijkbaar een voldoende reden om een negatief advies te geven. Het kasteel van Beersel is volgens de burgemeester een ruïne waar geen verlichting is, zodat opnames 's nachts bijzonder gevaarlijk zouden zijn. Bovendien heeft het kasteel maar één in- en uitgang, waardoor slechts een beperkt aantal mensen het kasteel tegelijkertijd kan betreden.