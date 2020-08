Bekkenbreuk voor Remco Evenepoel na zware val in Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel houdt een bekkenbreuk over aan zijn zware val in de Ronde van Lombardije. De 20-jarige Schepdaalnaar viel in de afdaling van de Muro di Sormano en dook enkele meters naar beneden het ravijn in. Evenepoel mag naar alle waarschijnlijkheid een kruis maken over de rest van het wielerseizoen.

Evenepoel kon in de afdaling van de Muro di Sormano niet op tijd een muurtje ontwijken, ging overkop en viel enkele meters naar beneden het ravijn in. Het waren ijzingwekkende beelden, maar toen ploegleider Davide Bramati op de plek van het onheil was, bleek Evenepoel bij bewustzijn. "Ik ben meteen naar beneden gelopen en zag dat hij oké was. Hij was bij bewustzijn en kon praten, maar zei dat hij veel pijn had aan zijn rechterkant", zei Bramati in een eerste reactie aan VTM.

De Schepdalenaar werd door de hulpdiensten uit het ravijn gehaald en met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis van Como. Daar werd een bekkenbreuk vastgesteld. "Bij zijn val kwam Evenepoel op zijn voeten terecht. Door die zware impact heeft hij een breuk opgelopen daar waar de kop van de heup het dijbeen binnengaat. Hij heeft ook een blessure aan de longen, maar praat normaal. Hij zal de komende maanden vooral koers op televisie moeten kijken", bevestigt ploegmanager van Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevre aan VTM.

Evenepoel zal de komende dagen een operatie moeten ondergaan. Zijn ploeg bekijkt nog of dat in Italië of België zal zijn. De Deen Jakob Fuglsang, die samen met Evenepoel tot de kanshebbers werd gerekend op de eindzege, kwam uiteindelijk als eerste over de eindmeet.