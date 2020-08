Belpop Bonanza fiets- en wandelroute in Vilvoorde

De wandel- en fietsroute kwam er uit noodzaak. “We waren aan het toeren met onze voorstelling en toen kwam corona. We hebben onszelf moeten heruitvinden”, zegt Jan Delvaux. “We hadden al een wandeling uitgestippeld in Heist-op-den-Berg. Dat idee hebben we dan gekopieerd op plaatsen waar we nog zouden spelen. Plots zaten we aan 30 steden en gemeenten, een heleboel werk dus om de hele muziekgeschiedenis uit te spitten.”

Voor Vilvoorde is dat toch aardig gelukt. “We hebben het over de popmuziek van de midden jaren ’50 tot nu. We belichten de voormalige directeur van Sabam, maar evengoed ook Horst, één van de hipste festivals die je vandaag kan vinden in Europa. Vilvoorde heeft ook het geluk dat er een nummer over de stad is geschreven. ‘Vilvoorde City’ geeft mooi de tijdsgeest van de stad toen weer. Ook een ontdekking voor mij was de muzikale aanwezigheid van de Spaanse gemeenschap in Vilvoorde”, aldus Delvaux.

De wandel- en fietsroute doorheen Vilvoorde is zo’n 14 kilometer lang en houdt halt aan onder meer De Kuiper, het 13de Gebod, Cantina Caramba, De Kruitfabriek en Domein Drie Fonteinen.