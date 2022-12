Benefiet voor kankerpatiëntje Lex levert 15.000 euro op voor speciale tandem

Vorig jaar met Pasen werd Lex met spoed geopereerd voor een grote kraakbeentumor. Het gaat om een heel zeldzame, kwaadaardige kanker waar nog niet veel over geweten is. Zijn hersenen waren helemaal naar achteren geduwd. Doordat zijn oogzenuwen heel dun geworden zijn, heeft hij ook nog maar amper 3 procent van zijn zicht. Op 1 juli dit jaar werd hij opnieuw geopereerd. Daarna volgde nog een protontherapie van 36 sessies.

Samantha en haar partner Tim Verbelen staan al 20 jaar in hun frituur ‘t Krokantje. De klanten wilden al langer een benefietactie doen en uiteindelijk gingen ze toch overstag. Het doel was om geld te verzamelen voor een – dure – speciale elektrische duofiets waarmee Lex toch nog zou kunnen fietsen. Er werd een online verkoop van onder meer wafels, chocoladetruffels en azalea’s gehouden en ook giften waren welkom. Zopas volgde dan de feestelijke afsluiter en de uitreiking van de cheque met de opbrengst: liefst 15.028 euro.

“We zijn superblij met dit bedrag”, reageert papa Tim Verbelen. “We hadden nooit gedacht dat we daarmee die fiets zouden kunnen kopen. De mensen van Koningslo hebben zich enorm ingezet. We zijn altijd een beetje terughoudend geweest maar nu zijn we blij dat ze dat gedaan hebben. De fiets is besteld. Eind december zou ik hem mogen gaan halen. Het is een aangepaste tandem waarbij Lex vooraan in een aangepast zitje kan meetrappen. Elektrisch ook dus hij kan ook eens rusten. Fietsen vond ik belangrijk omdat dat goed is voor zijn conditie die sterk was achteruitgegaan. Hij is zelf ook enorm content dat hij die fiets krijgt.”

Ook de organisatoren waren in de wolken met de opbrengst. “Het was meer dan we verwacht hadden”, zegt Marc Van Ransbeeck. “We vreesden wat voor de actie eigenlijk door de energiecrisis. De mensen hebben het moeilijk tegenwoordig. Maar het is ongelooflijk geweest. De familie was er ook echt van aangedaan.”