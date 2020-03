Beruchte landbouwer uit Gooik opnieuw veroordeeld

Een landbouwer uit Gooik is veroordeeld tot vier maanden cel voor de vernieling van de haag en maïsplanten van zijn buur. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het is de zoveelste veroordeling die de man oploopt.

In 2017 zou de al lang aanslepende ruzie tussen de boer en zijn buur een dieptepunt bereikt hebben. De boer zou met zijn tractor twee keer over de akker van zijn buur gereden en over een lengte van 65 meter maïsplanten vernield hebben. De boer verklaarde dat op de plek een weg loopt die moet worden vrijgehouden, al had de rechter daar geen oren naar.

De landbouwer uit Gooik krijgt een celstraf van vier maanden. De man stapelt de veroordelingen op de voorbije jaren. Zo werd hij eerder al schuldig bevonden aan weerspannigheid, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en geweld tegen de politie. Net om zijn voorgeschiedenis krijgt de man nu een celstraf voor redelijk lichte feiten.

"Het totaal asociaal en eigengereid gedrag van beklaagde dat al jaren duurt en waarbij hij zich niets aantrekt van het feit dat hij misdrijven pleegt, rechtvaardigt een gevangenisstraf”, haalt de rechter uit in haar vonnis.