Betrokkene in zaak Priscilla riskeert 18 maanden cel voor diefstal en geweld

In juli 2012 werd de 14-jarige Priscilla dood aangetroffen in een veld in Dworp. Het meisje bleek urenlang te zijn gepest en geslagen. Drie verdachten werden opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Een van die minderjarigen die op dat moment 16 was, kreeg in juli van dit jaar van de rechter een berisping voor zijn aandeel in de feiten. Sinds hij meerderjarig is, werd de 23-jarige man al 2 keer veroordeeld, onder meer voor slagen en verwondingen aan een agent. Nu hangt hem een celstraf van 18 maanden boven het hoofd. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde zou de man in december 2017 tot 2 keer toe hebben gestolen in het Colruyt-warenhuis in Beersel. Daarnaast sloeg hij in juli vorig jaar in Halle een motorrijder in elkaar en drie maanden later deelde hij opnieuw klappen uit bij een ruzie in het centrum van Halle.