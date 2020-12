Bewoners wzc Paaleyck videobellen via hun televisie

In Kapelle-op-den-Bos kunnen bewoners van woonzorgcentrum Paaleyck videobellen met hun familie op hun televisietoestel. Dat gebeurt via Tellie, een nieuw interactief platform van Telenet. Het uitgangspunt is dat heel wat oudere mensen makkelijker met hun televisietoestel kunnen werken dan met een smartphone of tablet.

Door de coronacrisis is bezoek in heel wat woonzorgcentra nog altijd beperkt. Maar in woonzorgcentrum Paaleyck in Kapelle-op-den-Bos hebben de bewoners wel veel contact met hun familie. Via Tellie, een nieuw slim communicatiesysteem op hun televisie. Bewoners van het woonzorgcentrum kunnen nu zelfstandig contact opnemen met hun familie, zonder daarvoor het zorgpersoneel te moeten belasten. “Ik voel me minder eenzaam, nu ik met de kinderen en de kleinkinderen kan praten en hen zien via het tv-scherm”, zegt bewoonster Christiane De Schouwer. “We kunnen weer een babbeltje doen en dat doet deugd.” De bewoner kijkt dus niet alleen televisie op zijn televisietoestel, maar kan er ook mee videobellen en berichten en foto's van familie bekijken. Ook het weekmenu van het woonzorgcentrum en een agenda zijn in het systeem verwerkt. Telenet Business wil Tellie de komende maanden ook uitrollen naar andere sectoren.