Bjarne Europees kampioen Call of Duty

Bjarne begon te gamen toen hij zes jaar was. Vandaag behoort hij tot de wereldtop. De 22-jarige Kapellenaar gaf zelfs zijn studies grafische media op om fulltime-gamer te worden. Het is een unicum dat een Belg het zo ver schopt in de wereld van de e-sports. "Vergis je niet, wij trainen als echte topsporters. Ik vind e-sports ook topsport. Er komt heel veel bij kijken", zegt Bjarne. "We hebben twee coaches die ons helpen. Wij spelen de hele week om te oefenen. Dan herbekijken we 's avonds wat we gedaan hebben. Op die manier leren we elke dag nieuwe tactieken bij."