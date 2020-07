Blokspots openen volgende week in Halle en Hoeilaart

In Halle kunnen studenten van 3 tot 28 augustus terecht in de blokspot aan jeugdcentrum De Kazerne. Wie rustig wil studeren, is er welkom van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.

Als gevolg van corona is het aantal plaatsen wel beperkt tot 40 en er is geen ontspanningsruimte. Studenten wordt gevraagd om regelmatig de handen te wassen en om anderhalve meter afstand te houden. In Hoeilaart kunnen studenten ook van 3 tot 28 augustus terecht in de cafetaria van gemeenschapscentrum Felix Sohie.