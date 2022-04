Bob Savenberg zegt Dilbeekse politiek vaarwel

Bob Savenberg raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 verkozen op de lijst LVBurger-Open VLD. Later werd hij ook voorzitter van de plaatselijke partij. Maar nu vindt Savenberg het tijd om afscheid te nemen van de politiek. Hij gaat zich opnieuw concentreren op zijn carrière in de muziekbusiness. Savenberg is nu 60 jaar oud en hoopt met z'n ontslag plaats te kunnen maken voor jong bloed in de partij.