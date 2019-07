Boerkini officieel verboden in provinciedomeinen

Het is nu officieel: een boerkini is verboden in alle zwembaden die behoren tot een provinciedomein in onze regio. Het provinciebestuur heeft dat na lang vergaderen beslist. De kwestie is duidelijk nog steeds een pijnpunt.

Nadat eerder deze week opnieuw commotie ontstond over welke zwemkledij wel en niet mag in de domeinen van de provincie, kwam de kwestie woensdag op tafel van het provinciebestuur. Dat besliste het boerkiniverbod in de 4 domeinen (waarvan 1 in onze regio) officieel te maken. Eerste gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) was daar reeds formeel over, terwijl Ann Schevenels (Open VLD) enkele dagen voordien nog had gezegd dat de boerkini wèl is toegestaan.

De kwestie ligt duidelijk erg gevoelig en niet enkel bij het allochtone deel van de bevolking. Voor-en tegenstanders hebben er een uitgesproken mening over. In welke mate het verbod zal worden toegepast is, gezien de geladenheid van het onderwerp, ook nog maar de vraag. De collega’s van ROBtv zochten een en ander uit, hun reportage zie je straks in ons nieuws.