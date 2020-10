Bonte pleit voor ‘halve lockdown’: Vilvoorde volgende week deels op slot?

Hans Bonte (sp.a) pleit voor verregaande maatregelen in zijn stad Vilvoorde en de Vlaamse Rand in de strijd tegen het coronavirus. Zo wil hij code oranje invoeren voor het onderwijs, horecazaken en fitnesscentra sluiten en de sportmogelijkheden fors inperken. “Als de federale kleurenbarometer niet klaar is tegen het einde van deze week, voeren we de maatregelen begin volgende week in Vilvoorde in," zegt Bonte aan BRUZZ.

Het aantal besmettingen in de Vlaamse Rand is bijzonder hoog en blijft nog verder stijgen. Machelen is met 1.243 besmettingen per 100.000 inwoners de voorbije 14 dagen momenteel de zwaarst getroffen gemeente in Vlaanderen. Vilvoorde doet met 835 besmettingen niet veel beter.

Vilvoords burgemeester Hans Bonte pleit daarom voor bijzonder strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. "Het is vijf over twaalf", zegt Hans Bonte aan BRUZZ. "Zonder doortastende maatregelen blokkeert de gezondheidssector en zullen scholen volledig moeten sluiten.”

Bonte wil dat het onderwijs in Vilvoorde naar code oranje overschakelt en horeca- en fitnesszaken tijdelijk sluiten. Sporten zal volgens Bonte alleen in buitenlucht mogen, individueel of in de sociale bubbel. Verder wil de burgemeester van Vilvoorde dat markten enkel nog voeding verkopen. Winkelen zou maximaal per twee mogen.

"Als tegen het het einde van de week de federale kleurenbarometer er nog niet is, voert Vilvoorde vanaf volgende week de maatregelen zelf in", meent Bonte. Hij voegt er wel aan toe dat hij enkel een maatregel zal invoeren, als daar ook voldoende premies en compensatieregelingen vanuit de hogere overheden tegenover staan.