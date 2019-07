Bonte verzegelt opnieuw nagelstudio na aanwijzingen van mensenhandel

Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, heeft opnieuw een nagelstudio in de Leuvensestraat gesloten. Er zou sprake zijn van mensenhandel en uitbuiting van jonge Vietnamese meisjes. Dat schrijven Radio 2 en Het Laatste Nieuws.

Eind mei werd in Vilvoorde een eerste nagelstudio gesloten. Bij verschillende controles was gebleken dat er jonge Vietnamese meisjes uitgebuit werden. Bonte beloofde toen om gelijkaardige handelszaken in de stad grondig te controleren.

Vorige maand voerde de lokale politie samen met andere diensten controles uit op illegale economie. Bij nagelstudio Nails City in de Leuvensestraat werden toen een aantal overtredingen vastgesteld. “Het gaat duidelijk om mensenhandel”, verduidelijkt Bonte. “Daarbovenop zouden er te veel mensen in het gebouw wonen, ontbreken de verblijfspapieren van de Vietnamese meisjes en worden ze duidelijk uitgebuit.”

De uitbater werd verhoord, waarna de burgemeester van Vilvoorde besliste om de zaak te verzegelen. De nagelstudio blijft zeker tot september gesloten.